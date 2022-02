Traduzindo a recomendação: Deixa o servidor se f…!

#recomendação

Esse papo de limite de gastos vem sempre quando os servidores começam a exigir reposição em cima de salários completamente desatualizados da realidade. Agora limite para mordomias e auxílios diversos para castas eternizadas em órgãos da burocracia ineficiente, não há…esse tipo de recomendação visa dar respaldo ao descaso do governo com os salários bisonhos e ridículos de 95% dos servidores do estado. E todo mundo aceita…uns até repetem feito papagaios:…’É a Lei de Responsabilidade Fiscal!’ É, não! É a LIS (é a Lei de Irresponsabilidade Social) que o governo se baseia quando tem que corrigir os salários defasados dos servidores.

J R Braña B.