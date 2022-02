Deputado sai em defesa da pecuária e redução de ICMS

#aleacdivulgação

Deputado Tchê sai em defesa da pecuária acreana e pede redução geral do ICMS; entenda

O deputado Luís Tchê (PDT) voltou a abordar, na sessão remota da ALEAC desta quarta-feira (16), a pauta dos pecuaristas acreanos. Segundo o parlamentar, o governo acertou quando reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações com o boi gordo, mas o mesmo precisa ser feito com a pauta do bezerro.

“Protocolei o pedido de redução do IMCS nas operações com bezerro, para valores na faixa de 4% a 5%, sem alteração do valor base”.

Tchê argumentou ainda, que os incentivos devem alcançar a área em geral, do pequeno, médio ao grande pecuarista. “A nossa luta é pela pecuária acreana, sem distinção. Precisamos garantir o incentivo tributário para todas as operações, do boi gordo ou magro, da vaca gorda ou magra e, sobretudo, do bezerro e da bezerra”.

Por fim, o deputado enfatizou que a medida, se adotada pelo Governo, vai beneficiar cerca de 30 mil famílias, além de aquecer a economia do estado.

“O que estamos pedindo é uma gesto do Executivo para essa classe tão importante para a economia do nosso estado”, finalizou.

(Aleac)