Consequência do conflito Rússia x Ucrânia pode afetar o Acre?

#conflito

Ciro Gomes dá uma dica…:

-No mundo atual não existe mais guerra distante e de consequências limitadas. Precisamos nos preparar, portanto, para os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Muito especialmente por termos um governo frágil, despreparado e perdido. (segue o Em Tempo)

Em tempo oestadoacre: se você acha que os preços estão alto (inflação) se prepare…vão piorar! Lembra do preço da gasolina e diesel atrelado ao mercado internacional ? Fora isso, o Brasil não tem governo…não é nem despreparado nem perdido, como diz Ciro…é que não há governo no Brasil. (segue o Em Tempo 2)

Em tempo 2 oestadoacre: servidores preparem-se para o pior com seus salários aviltados…o tempo para pressionar o governo só é este mês…a partir de abril legislação eleitoral proíbe reposição salarial aos assalariado. Enquanto isso, o governador, que tem salário de 30 mil (6 mil Dólares) anda pelo mundo, dizem, cuidando, claro, dos interesses do Acre…e as pesquisas ainda o dão como franco favorito…que consciência política tem os eleitores locais, hein…!???

oestadoacre