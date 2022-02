#marina

+1941… – A família de Marina Lúcio Braña, comunica aos amigos e conhecidos o seu falecimento ocorrido nesse domingo, 27.03, no hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Marina Braña tinha 81 anos, era servidora pública aposentada. Ela deixa três filhas e netos. O seu velório acontece na capela São Francisco, à rua Izaura Parente, Bosque, ao lado do antigo Maria Farinha. O sepultamento será nesta segunda-feira, às 15h, no cemitério São João Batista.