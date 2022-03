Enchente em Cruzeiro: ‘Unir forças’, pede presidente da Aleac

#aleacdivulgação

Enchente em CZS: ‘Agora é momento de unirmos forças’ destaca Nicolau

Acompanhando de perto a situação da cheia do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que afeta, segundo a Defesa Covil, cerca de 28 mil pessoas, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior disse que o momento é de unir forças para ajudar as famílias.

No final da tarde de ontem, Nicolau participou da reunião em que o prefeito Zequinha Lima anunciou a decretação de estado de emergencia. As águas do manancial atingiram 30 bairros e seis comunidades rurais obrigando milhares de pessoas a abandonarem suas casas.

“Agora o momento é de união. Estou vendo aqui o esforço de todas as instituições e vamos atuar juntos para amenizar no que for possível o sofrimento das pessoas afetadas pela cheia. Em nome dos vinte e quatro deputados estaduais coloco aqui a estrutura do legislativo estadual a disposição”, garantiu Nicolau.

Nesta terça feira o rio Juruá atingiu 13,90 metros, quase um metro acima da conta de transbordamento.

