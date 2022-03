Cai a ficha de Bolsonaro em relação ao preço da gasolina

#bolsonaro

OGlobo – (…)Bolsonaro ainda afirmou que a paridade internacional do preço do petróleo é resultado de uma “legislação errada” e “não pode continuar acontecendo”. Diante do aumento no preço do barril do petróleo, Bolsonaro afirmou que não pode repassar inteiramente esse reajuste para o preço do combustível.(…)

Bem, agora pode ser tarde…Lula já disse que se eleito, a paridade do preço do combustível com o Dólar não continuará (foi adotado por Temer e Bolsonaro manteve)..Bolsonaro, sem noção, deixou a coisa desandar, a inflação disparou (preço do combustível é o principal responsável) e a popularidade foi pras cucuias (se recuperou um pouco nos últimos dias mas a vantagem de Lula é muito grande neste momento)…

Como este blog vem insistindo desde 2016, não tem sentido pagar esse absurdo no preço do combustível quando os salários estão defasados e desvalorizados em Real….Bolsonaro percebeu a m….mas diria o japa: demorô!

J R Braña B.