Reajuste da Educação: TCE devolve abacaxi ao governo

Baseado no parecer da conselheira Naluh Gouveia, que foi aprovado por unanimidade pelo TCE e que confirma que o governo tem que cumprir os reajustes do Piso Nacional dos Professores, publicamos aqui parte do parecer com comentários técnicos do professor Cláudio Ezequiel e do advogado Frank Batista…no React do Cláudio Ezequiel…importante os professores lerem..

React do Cláudio Ezequiel, em pdf

Em tempo: governo esperava que o Tribunal de Contas aprovasse um parecer técnico com o entendimento do Palácio, e que foi bastante explorado pela secretária Socorro Neri (Educação) na audiência pública na Aleac…foi surpreendido com a aprovação do parecer da Naluh e agora está sem saber o que fazer…ou fazer o pior, que era o que antes queria fazer.

