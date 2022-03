O pior da declaração dessa senhora boçal bolsonarista…

#opior

Assista abaixo 30 segundos de torpeza de uma senhora, que nunca morreu de amores pelo Acre e seu povo – usar um espaço público, uma concessão pública para desinformar as pessoas no interior…com fake news, mentiras que ela mesma sabe que são mentiras…mas como pretende seguir a onda da extrema-direita-reacionária-fundamentalista-religiosa-bolsonarista para se eleger senadora (vade retro) acha que vai colar como colou na eleição do senador, marido, também boçal, bolsonarista, presente na cena bizarra…mas o mais decepcionante para mim não é o vídeo dessa senhora…o mais decepcionante foi o silêncio do prefeito de Cruzeiro do Sul…que poderia ter se manifestado e desmentido essa mentira contra as escolas…O prefeito é da Educação…uma intervenção sua sem medo, com a autoridade de prefeito, poria as coisas no seu devido lugar…mas as besuntas conveniências políticas, que não são as conveniências da sociedade – sempre falam mais alto…Essa é a decepção maior…Quanto a essa senhora beócia, as urnas farão o que têm que fazer…

J R Braña B.