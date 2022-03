#aoponto

Tiago Barbosa – jornalista, pós-graduado em jornalismo e história (escreve eventualmente no DCM e 247)

-Jornais e jornalistas que ajudam a separar Bolsonaro do aumento do gás e da gasolina não merecem respeito. Só uma mídia canalha, cínica e frouxa tolera a construção de um discurso capaz de isentar o chefe do executivo das ações do próprio governo. Isso é blindagem e cumplicidade.

