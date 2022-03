#sena

Pode ser!

Elyson Souza, professor de teoria econômica da UFAC, que é natural de Sena Madureira, deve se filiar ao PSD, do senador Petecão, e disputar uma vaga de deputado federal na próxima eleição. Tudo caminha para esse desfecho. Seria o troco do senador Petecão ao prefeito Mazinho pelos movimentos dos últimos meses…fato: Elyson tiraria alguns milhares de votos do prefeito candidato no município.

A conferir…

J R Braña B.