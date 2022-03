Música noite…’Com certeza’….♪♪♪

#musica

A mineira Marina Sena e a música ‘Por Supuesto’ (claro, com certeza)…música que nunca tocou numa emissora do Acre…em nenhuma (se você ouviu foi na Rádio Senado)…versos fundamentais: //Eu já deitei no seu sorriso//Só você não sabe//Te chamei pro risco//Então fica à vontade (…)//Zerei as moedas do desejo//

Pra você me dar um beijo, desembolar//…Não tem xingamento, palavrão, breguice, autossuficiência, carro, …traduzindo…não é sertanejo universitário ou algo que o valha…linda demais! Que música linda! Ouça!

Boa noite...Bolsonaro cansa, né?!?…Vem aqui, faz um carnaval, o cercadinho local se agita se achando o último pedaço de pé-de-moleque…e aí no final você vai ver o saldo….: nada!

J R Braña B.