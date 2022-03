#bomdia

A desconfiança do comerciante brasileiro com os rumos da economia sobe a cada…saiu hoje, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio, o Icec de março (1,3%)…Inflação e constantes aumentos dos combustíveis são os elementos-chaves que explicam a crescente desconfiança empresarial…traduzindo: o governo Bolsonaro/Guedes é um desastre em toda economia, mas isso não sai no relatório da CNC.

J R Braña B.