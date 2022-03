#jorgeprofessor

O professor Jorge, da rede pública do Estado, entra no prédio da Assembleia Legislativa mesmo com a tentativa do segurança impedir…os professores lutam por reposição salarial e contra o desmantelamento da carreira que o Governo/SEE tentam levar a cabo…assista aqui – seu nome é Jorge, mas pode chamar de Professor, Dignidade

Em tempo: acredite! Socorro Cameli cancela reunião com professores por conta dos…..professores!

J R Braña B