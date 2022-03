#geringonça

A frente ampla portuguesa (Geringonça) acabou. No Acre, a Frente Popular, também…O desafio do momento é formatar (que termo pobre esse VTD) outra ideia nova que empolgue a sociedade…até agora isso não aconteceu…por isso esse patinar no azulejo liso molhado pelas últimas chuvas de março das forças de oposição ao governo…mas o fato é: falta uma ideia social, popular e de mudanças real – para entusiasmar o Acre novamente….senão o velho prevalecerá…

J R Braña B.