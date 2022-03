Bom dia! Censura…(arte sem política não faz sentido)

#censura

Dois pesos e duas medidas do Tribunal Superior eleitoral, TSE, que determina que não haja manifestações políticas no agora chamado Festival ‘Lulapalloza‘. O tribunal, por despacho de um de seus ministros, atende assim, a um pedido de censura do PL, partido de quem?…Claro…só podia ser: de Bolsonaro, que faz propaganda antecipada de campanha para reeleição desde o primeiro dia que assumiu e sofreu zero restrição…

E as manifestações políticas de pedidos de votos nas igrejas evangélicas, rodeios bregas e shows de sertanejos para Bolsonaro? E as motociatas, jegueatas, carreatas…tudo isso são manifestações políticas em favor do atual presidente…tudo propaganda antecipada de Bolsonaro! Há poucos dias esse senhor presidente, aqui em Rio Branco, reuniu uma cambada de religiosos políticos numa igreja ou coisa parecida e fez um comício clássico…

Traduzindo a decisão do ministro Raul Araújo, do TSE: É censura à arte…e a arte sem política não é arte…arte é consequência da vida humana, das coisas da vida, da política…arte nem faz sentido sem política, tá ok?!!

J R Braña B.