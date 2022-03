Escola com pastor: Cai o ministro do MEC!

#mec

Pedido de licença: Cai o pastor-ministro Milton Ribeiro, aquele que Bolsonaro disse que colocaria a mão no fogo por ele após o escândalo no Ministério da Educação, com pastores sendo privilegiados a pedido de Bolsonaro (conforme disse em áudio o próprio Milton)…mas não se anime: os ‘religiosos’ vão continuar mandando no MEC…afinal é a ‘escola com pastor.’

Em tempo do deputado Orlando Silva: ‘INACREDITÁVEL!!! Os hereges usaram a Bíblia para roubar dinheiro público e fazer promoção ilegal. Vigaristas!’

