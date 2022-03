#pmrbdivulgação

Prefeito Bocalom

-Na tarde de terça-feira, 29, participei da prestação de contas das atividades de todas as Secretarias do Município. O objetivo é acompanhar o andamento e desempenho dos trabalhos realizados por essas secretarias. Quem me conhece sabe que sempre prezei pelo bom funcionamento do setor público, visando sempre servir bem os nossos rio-branquenses!

oestadoacre