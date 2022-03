#montanajack)

-Eu não perco mais tempo com essa imundície (do Flamengo)….tenho camisa, chapéu, tenho tudo…mas não perco tempo…diz Montana Jack. Assista clicando abaixo:

Montana Jack, assessor do senador Petecão(PSD) revoltado com o Fla após mais uma derrota p @FluminenseFC: ‘Não perco mais tempo com essa imundície (fbdolucianotavares) – https://t.co/JcWVXHLA71 via @YouTube

— J R Braña B. (@jrbrana) March 31, 2022