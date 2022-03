#sergiomoro

Segundo a CBN, o ex-juiz lavajateiro vai desistir de concorrer à presidência…seria massacrado nas urnas por Lula e Bolsonaro….

Do Phodemos agora vai se filiar ao União Brasil….nada a ver com politico profissional, que muda de partido no meio de uma campanha eleitoral…

Em tempo: veja abaixo este especial do 247, do jornalista Joaquim Carvalho, sobre o juiz que enganou o Brasil e ficou rico…imperdível…tire um tempo e assista

