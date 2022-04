No Dia da Mentira! Aniversário do Golpe de 1964

#diadamentira

Que os milicos – hoje mais que nunca com Bolsonaro no poder – querem contar uma nova história para o Brasil….mas não vão conseguir

O Golpe Militar de 1º de Abril de 1964 foi contra:

-O governo trabalhista de João Goulart

-As reformas de Base (constitucional, agrária, educacional, tributária, bancária, universitária e administrativa)

-As liberdades democráticas (eleição, voto universal etc…)

-O Partido Comunista…

-Paulo Freire e a Educação libertária

-Quem pensava diferente….

Em tempo: o Golpe de 2016 contra o governo Dilma foi tão ou mais perverso que o de 64…pois aniquilou com o modelo neoliberal (que as pessoas precisam compreender) e vem aniquilando as conquistas sociais do povo nos últimos 30 anos (Política do Salário Mínimo, Reforma trabalhista e previdenciária, são exemplos)

J R Braña B.