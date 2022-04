É preciso polarizar disputa com GladsonC (Quem vai fazer isso?)

#polarizar

Mesmo com o fracasso social e econômico do Gov GladsonC o governador ainda não se sente incomodado politicamente, especialmente em relação à disputa eleitoral…Porque nenhuma liderança de oposição resolveu ainda assumir, de fato, essa responsabilidade de ser a liderança e dividir a preferência popular ao meio.

Como diz um amigo meu que ligou ontem e ficou meia-hora falando, quem faz oposição dura a GladsonC é o seu vice, mas eu digo que a oposição de Rocha não é a melhor oposição porque é uma oposição pela direita, rancorosa, que não toca nos pontos de fundo do fracasso do governo nem empolga a população para uma nova mudança do titular do poder…Porque em 2018 mudou o inquilino do Palácio Rio Branco, mas não mudou o essencial…GladsonC é a continuação da decadência do Acre em série…

Quem tem que assumir a liderança do embate ainda não se deu conta (ou não quer) que precisa assumir a responsabilidade de enfrentar sua excelência GladsonC… A disputa do Acre precisa ser polarizada, tensionada nas ruas….Senão as chances ficarão reduzidas e tudo poderá encerrar no primeiro turno…

A eleição que vale, a que interessa ao povo de verdade – é a eleição para o governo…o resto é consequência…o eleitor não sonha com candidaturas intermediárias…o eleitor sonha com ‘o meu governador!’

A vitória da oposição para o governo será A vitória!…Uma derrota da oposição para o governo não será A derrota!….Agora, qualquer outra derrota da oposição (senado e deputado federal, por exemplo, será uma derrota terrível… para o derrotado)

Next point…sem ensaboação!

J R Braña B.