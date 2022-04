#agro

Em tempo: não há relação com melhora de vida da população no geral. Aliás, o Acre empobreceu muito nos últimos tempos!…O agro é bom e dá muitos lucros, mas é para poucos. Na terra do agro (Mato Grosso) é onde pessoas fazem filas para pegar osso para comer….e o que importa é o bem-estar coletivo….como inverter essa lógica para contemplar a maioria?

J R Braña B.