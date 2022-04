Eleição/22: Calixto chama JV pra briga…

#eleição22

Calixto diz que Jorge Viana não quer disputar o governo, pois sua prioridade é o senado…Calixto sabe que se JV entrasse na disputa do governo o pêndulo oscilaria cineticamente, ops, politicamente…e a disputa só se resolveria no segundo turno…

Jorge Viana, é do seu estilo, não vai responder publicamente à provocação matutina de Calixto…muitos na ex-Frente Popular vão adorar essa cutucada do apoiador do governador GladsonC porque querem JV disputando o governo.

Em tempo: Calixto deu um tempo nesta manhã no seu esporte do momento, que é encher de encômios o senador cristão e sua ‘ex’, que pretende ser a vice na chapa de GladsonC à reeleição…A rebordosa política com JV foi só um ponto fora do contorno.

J R Braña B.