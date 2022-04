Bom dia! Limonada…

#bomdia

Em tempo: esses indivíduos fazendeiros estão certos…defendem o interesse de classe deles…que não são os interesses de professores, trabalhadores de saúde, segurança, de lojas, supermercados, terceirizados etc….

Em tempo 2: vejam as justificativas para apoiar os candidatos de direita afinados com eles, segundo o ac, (…) ‘descartam alianças com partidos que defendem o socialismo, comunismo’ (vejam a ignorância dessa gente cheia do dinheiro…são cópias de Bolsonaro…tão feias quanto o mito deles)…

Em tempo 3: essas declarações desses fazendeiros são pedagógicas e deveriam servir aos servidores públicos e trabalhadores em geral para se abrirem à consciência política do mundo em que vivem….GladsonC é o representante desses ricos…entendeu?!! Tanto esses fazendeiros quanto GladsonC e seu governo – não têm nada a ver com professores, servidores em saúde, caixas de supermercados etc…por isso o sofrimento social da maioria, percebe?!

Em tempo 4: e pensar que os partidos da ex-frente popular (PT à frente…) abriram a cozinha, a sala, o quarto e banheiro de seus governos para essa gente cheia de ódio de classe…parabéns Badaró por escancarar o que pensam esses ricos….esses velhos ricos….que são apenas ricos…e nada mais!

J R Braña B.