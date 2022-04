Acre e o mundo funcionam com a ‘economia do contracheque’

#contracheque

‘Economia do contracheque’ – os repetidores de chavões vencidos pelo tempo e realidade na imprensa do Acre. Os que mais falam são os que nunca largaram o osso dos recursos públicos, mesmo atuando na ‘iniciativa privada’, privada de iniciativa e dependente do setor público.

A economia do contracheque é que é a verdadeira economia…porque são os assalariados (públicos e privados) que fazem a roda girar. No Acre se referem a ‘economia do contracheque’ por ignorância e preconceito aos servidores públicos

J R Braña B.