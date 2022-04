Rio Branco: Quanto mais motos, mais acidentes e mortes…

#motos

No Acre e no Brasil os acidentes de motos são diários e as mortes também…na maioria das tragédias de trânsito, há motociclistas envolvidos…acabo de ver um vídeo horrendo de um acidente aqui em Rio Branco, que dificilmente a vítima sobreviverá…quanto mais piora a situação social, com as pessoas impossibilitadas de ter carros e encher o tanque ou pagar um táxi/app… mais a opção será pelas motos…um tipo de transporte que deveria ser a exceção…em último caso, usar. A indústria da moto (ou da morte) não pode parar de ganhar dineiro….é a opção aos pobres dada pelo modelo econômico excludente!

Não é à-toa que moto é o veículo da maioria dos estados (países) pobres…e o Brasil fica mais pobre todo dia…

Em tempo: uma das alternativas contra essa mortandade no trânsito seria o transporte coletivo eficiente em Rio Banco… talvez em um século essa opção esteja disponível….hoje parece ser impensável essa realidade!

J R Braña B.