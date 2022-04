#cni

Coluna da Miriam Leitão, em O Globo

A avaliação negativa da situação econômica do Brasil é predominante e homogênea entre todos os perfis da opinião pública no país. Mas há algumas diferenças: As mulheres são mais críticas com a situação econômica do que os homens: 68% de “ruim + péssimo” contra 59% entre os homens. E as avaliações negativas da economia do país são maiores entre os moradores do Sudeste: 72% de “ruim + péssimo”.

(…)

