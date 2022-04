Mara, candidata ao governo, já semeia em terra fértil….

#mara

Dep Mara Rocha, que será candidata ao governo do Acre pelo MDB, em apoio ao perdão de Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira

-Em respeito à Constituição Federal e para manter a harmonia entre os poderes, presidente Jair Bolsonaro concede PERDÃO AO DEPUTADO DANIEL SILVEIRA. Parabéns presidente por manter a ordem e a harmonia em nosso país.

Em tempo: é com esse discurso, afrontando o STF, que Mara pretende avançar na preferência popular para as eleições ao governo…nesta terra tão fértil para semear a cultura do atraso político e civilizacional tudo é possível…o pensamento médio acreano nos dias atuais é sofrível…Pelo lados das forças progressistas locais, zero contraponto ao descalabro de Bolsonaro no Brasil….As coisas só tendem a piorar por aqui.

J R Braña B.