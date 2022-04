Gov GladsonC anuncia ‘mais 100 milhões’ de MBittar

#100milhoes

Senador Márcio Bittar viabiliza R$ 100 milhões em recursos para novos investimentos do governo do Acre

Por meio de emendas parlamentares extraordinárias, o senador Márcio Bittar conseguiu mais R$ 100 milhões para ações do governo do Estado, em 2022. O anúncio foi feito pelo seu suplente no Senado, Eduardo Veloso, numa reunião, nesta segunda, 25, com toda a equipe de gestão do governador Gladson Cameli, no Palácio Rio Branco, na capital acreana. (…)

Em tempo: Acre é o Estado que mais gosta de citar números expressivos de recursos…difícil mesmo é ver o resultado dessa dinheirama toda atendendo a população…maioria das vezes é tudo fake….só para garantir manchete…MBittar dever ter uma máquina de imprimir dinheiro, só pode…Seria tudo do orçamento secreto?

