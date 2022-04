Bom dia! Segundo Turno…

#bomdia

JV resolveu testar e deu certo…apareceu com seus olímpicos cambitos ralando maiz e repercutiu nas redes antissociais entre admiradores e desafetos. Mas isso é o que menos importa. O que importa é se sua candidatura será ao governo, que é o que seus próximos querem com razão…uma candidatura de Jorge ao senado não faz sentido num quadro de desespero que o Acre vive (e é isso que ninguém teve coragem ainda de dizer ao melhor governador da história do Aquiry)

Com Petecão, Mara e JV, a decisão da disputa ao governo contra GladsonC, atual governador, vai ao segundo turno….e no segundo turno todo gato é pardo.

J R Braña B.