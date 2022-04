#jacinto

Da coluna do Façanha:

O futebol acreano voltou a ficar de luto no último final de semana com a morte do servidor aposentado da Universidade Federal do Acre (Ufac), Jacinto Ferreira da Silva, uma verdadeira lenda na arte massagear e ainda com uma vasta folha de serviços prestados ao desporto local. (…) Leia a matéria na íntegra aqui

oestadoacre