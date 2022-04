Oligarca dos EUA compra o Twitter

#twitter

O oligarca norte-americano, dono Tesla, Elon Musk, adquiriu por 44 bilhões de Dólares a plataforma da rede social Twitter, que pelo menos 200 milhões de pessoas têm acesso diário. Nesta tarde, ele escreveu:

-Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022