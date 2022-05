Bolsonaro tentará impugnar a eleição caso perca?

#eleição

Miriam Leitão levanta o tema neste domingo em sua coluna, em |O Globo

A crise da democracia brasileira piorou muito nos últimos dias. O presidente Bolsonaro escalou o conflito institucional ainda mais. Fez chacota com o Supremo dentro do Planalto, exigiu que as Forças Armadas façam apuração eleitoral paralela, disse que as eleições podem ser suspensas. Nada foi de impulso. Tudo foi de caso pensado. O que está sendo plantado por Bolsonaro é a tentativa de impugnar a eleição, caso o resultado não seja satisfatório a ele. (…)

Aqui o texto de Miriam Leitão, em |O Globo, para assinantes

