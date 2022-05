#ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, nesta sexta-feira (29.04), os editais para o Processo Seletivo 2022/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores. Ao todo, estão sendo ofertadas 560 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e terão início no dia 09 de maio.

Edital de cursos superiores: https://www.ifac. edu.br/editais/categoria/ edital/arquivos/579/

Edital de cursos técnicos subsequentes: https://www. ifac.edu.br/editais/categoria/ edital/arquivos/580/

