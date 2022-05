Alckmin: ‘No tempo do Lula o SM cresceu e o povo consumiu’

#alckmin

“Política é esperança, e a esperança hoje no Brasil é o presidente Lula. É ele quem tem a capacidade para retomar o caminho correto do nosso país”, destacou o candidato a vice

247 – O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT) pela Presidência da República, exaltou seu companheiro em discurso nesta terça-feira (3), em evento que marca o apoio do Solidariedade a Lula.

“Esse encontro é o prenúncio da vitória”, afirmou Alckmin. “Pelo Solidariedade eu tenho grande carinho. Me lembro do Franco Montoro, ele dizia: ‘nem os braços cerrados da violência nem os braços cruzados da indiferença, mas os braços abertos da solidariedade’. Solidariedade. Esse é o sentimento mais importante de todos nós. É pela solidariedade que a gente entende uma outra pessoa. É a solidariedade que nos traz compaixão, coragem para lutar e mudar nosso país. O Solidariedade é de 2013 e é um partido nacional. Vemos de norte a sul a presença desse grande partido. O Solidariedade nasceu da luta dos trabalhadores, da luta social para melhorar a vida do nosso povo. O mundo do trabalho deu ao Brasil o seu maior líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva”.

(247)

oestadoacre