Sofrimento de imigrantes em região inóspita (pertinho do Acre)

sofrimento

No deserto da Bolívia-Chile (cujo acesso do Acre pela Rodovia do Pacífico é muito fácil e próximo) o sofrimento de imigrantes, especialmente da Venezuela, é grande….como também é desumana a exploração de coiotes, que cobram mais de R$ 500 apenas para indicar o caminho rumo a Iquiqui (Chile)

El Deber(BO) – Los ‘coyotes’, como se conoce a los tratantes de personas que lucran con la necesidad de miles de migrantes, han proliferado en la inhóspita y árida región donde está el paso fronterizo Pisiga-Colchane que vincula a Bolivia y Chile. Cada día pasan por allí hasta 500 personas, la mayoría de ellos venezolanos, que pagaron “un alto costo” para escapar de la pobreza.

“Hay gente que les cobra hasta unos 90.000 pesos chilenos (unos Bs 734) (ou R$ 533 – oestadoacre) para llevarlos desde la frontera hasta Iquique, que son 236 kilómetros, cuando eso es lo que cuesta viajar, ida y vuelta, desde Colchane a Santiago, la capital, que está a más de 2.000 kilómetros”, explicó a EL DEBER el profesor Mauricio González que enseña a los niños de Colchane hace 33 años. “Nunca en mi vida he visto una tragedia y una crisis de estas dimensiones”, apuntó.

En muchos casos, los migrantes no tienen esos recursos y optan por caminar esos 236 kilómetros. Muchos no llegaron a destino y murieron con hipotermia o golpeados por la falta de alimentos.

(…)

Igreja Católica – solidariedade (na fronteira Pisiga-Colchane)

(…)En sintonía con esa realidad, la capilla de Colchane se llama Nuestra Señora de los Dolores, pero es un sitio de esperanza. Se convirtió en un albergue para niños, mujeres y personas de la tercera edad. (….)

Matéria na íntegra aqui, El Deber (de Santa Cruz)

oestadoacre.com