Prefeito Bocalom: Rio Branco terá chácara para acolher imigrantes

imigrantes

A chegada de imigrantes em Rio Branco permanece crescendo. Pensando no acolhimento dessas pessoas, a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público do Estado reuniram-se na segunda-feira, 9, para debater melhorias em relação a assistência desses estrangeiros.

“Isso é uma agenda que estamos construindo com todos os municípios que recebem imigrantes, e propor um termo de cooperação entre MP estadual e federal, defensoria pública, estado, e agora a prefeitura de RB para que juntos possamos encontrar as melhores soluções para o atendimento dos imigrantes no município de Rio Branco”, explica a procuradora geral do Ministério Público do Acre e Coordenadora da promotoria de Direitos Humanos, Kátia Rejane. (…)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom expõe que o município está preparando uma chácara para receber esses imigrantes. Segundo ele, o município já recebeu recurso do governo federal, mas que antes é necessário ver de que forma o estado vai participar.

“É uma despesa que deve ser dividida entre governo federal, estadual e municipal. Para isso já ficou definida uma reunião para a próxima semana entre município, estado e o Ministério Público (que está intermediando todo o processo) para que se defina o que é responsabilidade do estado e do município e darmos sequência a esse atendimento humanitário aos imigrantes que por aqui passam”, concluiu o prefeito.

( PMRB )

estado de acre