PMRB: Maio Amarelo no Terminal da capital

amarelo

PMRB

Prefeitura de Rio Branco apoia campanha Maio Amarelo realizada no terminal Urbano de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou na manhã desta quarta-feira, 18 uma campanha de vacinação contra a gripe Influenza, nas dependências do Terminal Urbano, em apoio às equipes de Educação da RBTRANS e do Detran Acre.

O público alvo da ação foram as pessoas do grupo de risco, motoristas e usuários dos transportes coletivos. Cerca de 53 pessoas foram vacinadas. “Nós estamos com o programa vida no trânsito onde se unem as instituições: Detran, RBTrans, BPTrans e todas as instituições de trânsito. Para enriquecer a ação hoje trouxemos a equipe da Semsa para imunizar, contra a Influenza, os motoristas e à população”, informou Rebeca Soares, coordenadora de Vigilância da Semsa.

A ação integrada busca conscientizar a população sobre o Maio Amarelo, movimento nacional de prevenção à vida no trânsito.

(…)

(PMRB)

oestadoacre.com

Bolsonaro: ‘Se não tiver auditoria, não vai ter eleição’, diz Bolsonaro em reunião interna’ (OGlobo) — oestadoacre (@Oestadoacre) May 19, 2022