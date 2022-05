Piada Pronta: Elon Musk quer salvar a Amazônia

piada pronta

Elon Musk (dono da Tesla) vai encontrar com Bolsonaro…Boa coisa não é…abaixo um repórter de TeleSur dá uma pista..

Brian Mier, TeleSur

-Elon Musk está no Brasil hoje para se encontrar com o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, supostamente para falar sobre “salvar” a floresta amazônica. O bilionário oferecerá apoio logístico de campanha de reeleição nas redes sociais em troca de acesso à mineração em reservas indígenas?

Elon Musk is in Brazil today to meet with far-right President Jair Bolsonaro, supposedly to talk about “saving” the Amazon rainforest. Will the billionaire offer social media logistical reelection campaign support in exchange for access to mining on indigenous reserves? pic.twitter.com/jDAVa5ayUR

— BrianMier (@BrianMteleSUR) May 20, 2022