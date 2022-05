Se Lula morresse amanhã….(vídeo)

ciro

Pensei sinceramente – lá atrás – dar um voto em Ciro no primeiro turno…mas fui mudando de opinião com o passar do tempo vendo as suas sandices contra Lula…

Ciro, quando sacaneia Lula – ajuda Bolsonaro…não somente Bolsonaro…

Ele faz o jogo de todos que têm ódio à esquerda, aos partidos mais próximos da população (caso do PT, PCdoB, PCB, PSol, uma parte do velho MDB)

Vou ser mais claro: depois de hoje, nesse papo com Gregório Duvivier (abaixo trecho) digo com toda tranquilidade: se o Lula morresse amanhã (Deus o proteja) eu não votaria em Ciro…votaria em branco! Nulo! Ou nem compareceria à sessão eleitoral para votar…

Ciro revelou-se um reacionário, preconceituoso, arrogante contra a pessoa de Lula……!

Na verdade, Ciro morre de inveja – inveja doentia – do carisma e da figura humana de Lula com as pessoas.

Assista abaixo um minuto de grosseria e estupidez do candidato do PDT (que o PDT não quer mais e não tem coragem de dizer)

O QUE FOI ISSO AQUI???????? pic.twitter.com/u7ItsBZgu3 — jairme (@jairmearrependi) May 20, 2022

J R Braña B.

