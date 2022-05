Leo: Equipamentos para Oficina Ortopédica da Fundação (f)

fundação

‘Equipamentos para a Oficina Ortopédica

É gratificante saber que, por meio do nosso mandato, estamos ajudando centenas de pacientes que precisam dos serviços da Oficina Ortopédica do Estado.

Com uma emenda destinada por mim, a unidade de saúde recebeu nesta segunda-feira novos equipamentos que possibilitarão a melhoria no atendimento dos pacientes com deficiência, vítimas de acidente e hansenianos que precisam de órtese e próteses.

Nos nossos dois mandatos, já foram enviados quase R$ 900 mil à oficina para aquisição de equipamentos e insumos.

É nosso papel ajudar essa unidade que realiza um trabalho essencial há mais de 40 anos, registrando cerca de 300 atendimentos por mês e média de produção de órtese e próteses que varia de oito a dez, mensalmente.

(Dep Leo de Brito)

