hospital

(…)

Em abril de 1996 desse ano perdemos uma filha nesse mesmo hospital…a gente fica tão desnorteado que não prioriza as providências na justiça (contra o hospital e o ‘médico’ fazendeiro de então, que hoje dobra esquina quando me encontra)…especialmente quando se sabe que houve negligência no atendimento durante toda madrugada…e tudo foi pago (em várias parcelas) com o salário minguado do Banacre à época.

J R Braña B.

