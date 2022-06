Migrantes que moram em abrigo estadual são vacinados

migrantes

Gov do Acre

O abrigo estadual de migrantes de Rio Branco, gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre (SEASDHM), foi visitado na manhã desta terça-feira, 31, por uma equipe da Diocese de Rio Branco, com a ação Vacina é Vida.

Promovendo a proteção de pessoas em vulnerabilidade social, a iniciativa, desenvolvida pela Cáritas Brasileira, a qual promove ações de solidariedade nacionais e internacionais, em parceria com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), gerenciado no Acre pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), pretende informar e incentivar a vacinação na prevenção contra a covid-19 e outras doenças incluídas no calendário vacinal, como febre amarela, gripe, sarampo, poliomielite, tétano, meningite e pneumonia.(…)

(…)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)

PS, EUA: Mais um massacre nos EUA, agora num Hospital. O governo Biden deveria – em vez de ficar invadindo outros países e incentivando a guerra da Ucrânia – cuidar do seu povo e impedir o uso de armas, que estupidamente estão matando inocentes (João Pedro Stédile, MST)

PS, oestadoacre: armas, sempre elas presente…