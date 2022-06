rio

A decadência de um país na cidade, estado que mais representam essa decadência…o Estado Paralelo Miliciano dá as cartas…

(…)

Em tempo: vida humana não vale nada no país mais violento do planeta…aqui a guerra é toda dia e nos últimos anos piorou ainda mais….porque não há governo social, do salário digno, do emprego e humano..

J R Braña B.

