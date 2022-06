Bom dia! Joe Biden…

bom dia

Diz o primeiro parágrafo do editorial do jornal O Globo desta terça:

-O presidente americano, Joe Biden, já afirmou que os tempos atuais são definidos pelo embate entre democracias e ditaduras. Deixou de convidar, para a IX Cúpula das Américas desta semana em Los Angeles, as três ditaduras que mancham a imagem do continente (Cuba, Venezuela e Nicarágua), despertando protestos na esquerda. Pois ele faria um favor aos brasileiros se, na reunião bilateral prevista com Jair Bolsonaro, deixasse claro o comportamento exigido do presidente de uma democracia com o tamanho e a importância do Brasil.

(…)

Em tempo: pois bem: faria muito bem Joe Bidem se não se intrometesse nos assuntos do Brasil, mesmo o país tendo uma presidente como Bolsonaro, já considerado por boa parte da sociedade o pior de todos os tempos….

Em tempo 2: o editorial de O Globo é uma pérola do viralatismo, do colonizado que não deseja nunca deixar essa condição…de uma imprensa que não tem amor ao seu próprio país e que não se enxerga brasileira na sua essência.

Em tempo 3: de Bolsonaro e seu desgoverno cuidamos nós, os brasileiros.

J R Braña B.

