Mortes de crianças: A eleição não está ganha, GladsonC!

eleição

Os problemas graves na saúde envolvendo até mortes de crianças em Rio Branco já estão mudando o cenário para GladsonC, que disputa a reeleição ao governo…antes parecia tudo céu de brigadeiro…

Dep Perpétua

1 – Enquanto o gov do Acre, Gladson Cameli, faz dancinhas pelos 4 cantos do Acre, torra o dinheiro dos acreanos em viagens internacionais e responde a processos na Justiça por desvio de verba da Saúde, as nossas crianças estão morrendo por falta de UTI pediátrica.

2 – “nesse exato momento o Pronto Socorro pediátrico, q recebe paciente grave, precisando de intervenção imediata, está c apenas 2 leitos vagos. A pediatria lotada. A observação pediátrica q fica distante da emergência também lotada e + os 5 leitos de enfermaria, lotados tbm.”

3 – Portanto, só temos disponível apenas 2 leitos pediátricos em Rio Branco, capital do Ac, de acordo c as informações de uma pessoa da saúde q está no local. Se eu não estivesse me recuperando de Covid, q positivei essa semana, estaria lá no PS infantil acompanhando tudo isso

Em tempo: não há nada definido nessa eleição para governo do Acre…

J R Braña B.

