Andirá vence e Sena está fora do Sub-20 (Explica aí, Choquito!)

sub-20

MANOEL FAÇANHA

Andirá supera o São Francisco e avança; Tourão vence o Galo e segue 100%

Com a vitória sobre o São Francisco por 3 a 1, o Andirá conquistou na tarde desta quarta-feira (15), no estádio Florestão, a última vaga em aberto às quartas de final do Campeonato Acreano do Futebol Sub-20. O time morcegueiro fechou a fase classificatória do torneio somando seis pontos e na terceira posição do grupo B, uma posição acima do clube católico, enquanto estreante Sena Madureira acabou eliminado. Rio Branco terminou na primeira posição e o Galvez na segunda colocação da chave. (…)

Matéria na íntegra, aqui, na página do Façanha

Em tempo: Sena Madureira, do técnico Artur – desclassificada no Sub-20….com a palavra, o cartola Choquito e o prefeito da cidade.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)