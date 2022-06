Assassinatos de Bruno e Dom: Que país é esse?!!! (vídeos e opiniões)

brasil

Bruno Pereira…indigenista…imagem dele na floresta…veja abaixo…e depois opiniões e mais um vídeo do canal europeu Channel 04 News…

-Os telejornais desta noite vão mostrar(mostraram) que o Brasil não apenas mata, mas queima corpos, decapita e esquarteja os que considera inimigos. É o País da dor extrema, da chacina, do grupo de extermínio. Bolsonaro conseguiu, A tragédia de Bruno e Dom é o coroamento de sua obra (Fábio Pannunzio, jornalista)

-Bolsonaro diz que Dom Phillips deveria ter “redobrado a atenção” porque era “malvisto” por garimpeiros. Para Bolsonaro a culpa nunca é de quem mata, mas de quem morre(Blog do Noblat)

-Esse caldo bolsonarista, com mercúrio para contaminar a Amazônia, mata. Só leva a isso. Todo mundo já sabia, mas deixa barato. Esse governo é de morte, em qualquer assunto q a gente escolher. Da negação da pandemia ao garimpo. Não era escolha difícil.@Estadao , não era (Xico Sá, jornalista)

-Quem apoia o desmatamento? Quem apoia a tortura? Quem apoia a violência policial? Quem apoia a entrega do patrimônio público para empresas internacionais? Quem naturaliza assassinatos? Quem está do lado do absurdo? (Juiz TJRJ)

Os indígenas foram os que acharam os primeiros vestígios da barbaridade cometida com Bruno Pereira, indigenista, e Dom Phillips, jornalista.

Channel 4 News – Este é o momento em que uma equipe de resgate indígena encontra roupas manchadas de sangue que reconhecem como pertencentes a Bruno Pereira, o especialista indígena que desapareceu com o jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia há mais de uma semana…(assista)

