Música da noite: ‘Fazer um filho, que tal?!’ (nova de Chico)…🎵🎵🎵

‘Que tal um samba?’

Nova música de Chico Buarque e o sobrinho Hamilton de Holanda (lançada hoje)…versos fundamentais…:

//Que tal um samba?

//Fazer um filho, que tal?

//Pra ver crescer, criar um filho

//Num bom lugar, numa cidade legal

//Um filho com a pele escura(eu fiz – J R Braña B.)

//Com formosura

//Bem brasileiro, que tal?

//Não com dinheiro

//Mas a cultura

(…)

//Depois de tanta demência

//E uma dor filha da puta, que tal?

//Puxar um samba

Ouça…e ouça de novo…para acostumar…eu já ouvi umas 20 vezes….

Boa noite…’puxar um samba depois de tanta mutreta…depois de tanta derrota…’

J R Braña B.

