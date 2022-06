Colômbia! Vamos, Petro…! É hoje!

colômbia

Do Espectador (Bogotá), jornal colombiano que já foi destruído por uma bomba nos tempos do reinado do narcotráfico…

(…)

Em tempo: Vamos, Aureliano!!…Colômbia tem uma chance única em sua história…nunca elegeu um presidente de esquerda…chegou a hora!

Em tempo 2: Aureliano (personagem principal de 100 Anos de Solidão, de Garcia Marquez) foi o pseudônimo usado por Gustavo Petro na clandestinidade…

Em tempo 2: neste domingo soy colombiano…soy Petro, soy Aureliano…soy latino-americano…soy da Pátria Grande.

J R Braña B. (Tudo que escrevo eu assumo….Eu assumo!E só eu assumo!)

